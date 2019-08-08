Ребенка реанимировали после клинической смерти в результате ДТП под Новороссийском

Новороссийск, 8 августа. Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате автокатастрофы под Новороссийском с участием туристического автобуса, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Считавшегося ранее погибшего ребенка врачи реанимировали после клинической смерти.

«Из 45 человек, находившихся в автобусе и легковом автомобиле, 28 госпитализированы, трое погибли, 14 человек осматривают на месте», — цитирует ТАСС представителя спасательного ведомства.

По данным центра медицины катастроф, погибли ребенок, мужчина и женщина. Ранее сообщалось, что в больнице от полученных травм погибли двое детей. Однако врачам удалось реанимировать одного из них после клинической смерти, передает Пятый канал.

Все погибшие — пассажиры Volkswagen Touareg, женщина, двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Из 28 доставленных в больницы пострадавших 11 — дети. На месте помощь оказана 14 пассажирам перевернувшегося автобуса. Таким образом, всего пострадали 42 человека.

Региональное управление МЧС РФ открыло горячую линию: 8(861)268-64-40.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, поздно вечером в среду на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском туристический автобус, в котором находились 42 человека, вылетел в обрыв после столкновения с Volkswagen Touareg.