Киев, 8 августа. Депутаты партии «Слуга народа» начали проходить тренинг, организованный Агентством США по международному развитию (USAID). Это свидетельствует о полной зависимости партии Владимира Зеленского от США, об этом заявил в эфире канала News Front украинский журналист Дмитрий Василец, сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, тренинг для депутатов партии «Слуга народа» начался в начале августа, однако украинские СМИ никак не отреагировали на это событие. Мероприятия проходит «тихонечко», без привлечения журналистов, отметил Василец.

По его словам, курсы USAID планируют пройти не только народные депутаты от «Слуги народа», но также их помощники.

«Чтобы у народного депутата не залетела какая-либо мысль ненужная, чтобы помощники народных депутатов проходили нужные курсы и говорили нужные вещи», — предположил журналист.

Также он обратил внимание, что украинская столица очень похожа на город, «оккупированный» Евросоюзом и НАТО. На такую мысль его натолкнуло обилие флагов Евросоюза: они находятся практически на каждом государственном учреждении. Василец подчеркнул, что логотип НАТО красуется прямо над площадью Ленина.

«Когда я наблюдаю этот цирк, когда на наших государственных учреждениях висит символика ЕС, НАТО – то ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО, то ли это такая гибридная форма оккупации», — подчеркнул депутат.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о деятельности агентства USAID.

Напомним, эта организация работала в РФ с 1992 по 2012 годы, а затем ее деятельность была прекращена как подрывающая национальную безопасность России.