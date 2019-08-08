Apple разрабатывает складные iPad и iPhone

Москва, 8 августа. Первый складной планшет iPad от фирмы Apple может выйти уже в 2020 или, как полагают аналитики швейцарского финансового холдинга UBS, в 2021 году.

Отмечается, что пользователи продукции Apple проявляют все более серьезный интерес к потенциальным гибким или складным продуктам компании. Об этом свидетельствуют данные соответствующего опроса. В частности, опрошенные заявили, что готовы потратить на приобретение такого устройства около 600 долларов.

Как сообщается, Apple продолжает работать над технологией, которая позволила бы сделать дисплеи ее смартфонов и планшетов складными. Согласно прогнозу UBS первый гаджет от Apple с гибким экраном может появиться в продаже уже в 2021 или даже 2020 году.

Вероятнее всего, сначала технология будет отработана на планшете, а затем на прилавках появиться смартфон с аналогичными возможностями. На данный момент, главной проблемой подобных устройств является цена. Компания Samsung некоторое время назад презентовала гибкий смартфон Galaxy Fold, однако излишне высокая цена не дала ему шанса получить массовое распространение, пишет «Газета.ру».

В целом, смартфон с гибким дисплеем хотела бы иметь примерно треть опрошенных пользователей, в первую очередь – в Китае.

Ранее стало известно, что Apple по итогам второго квартала нынешнего года сохранила первую позицию на мировом рынке «умных» часов.

«Это говорит о том, что отрасли необходимо продолжать работу над снижением затрат, чтобы складывающиеся мобильные устройства могли быть переведены в категорию продукта», ― приводит слова аналитиков издание News.ru.

Напомним, что весной появилось видео, которое показывающее уникальные характеристики нового устройства от компании Apple. Речь шла как раз о складном смартфоне. На кадрах было видно, что у нового iPhone появился гибкий экран.

Сообщается, что складную концепцию iPhone разработал графический дизайнер Антонио Де Роса. iPhone X Fold — именно так называют новое устройство — имеет 4,6-дюймовый внешний дисплей с толстой окантовкой, 6,6-дюймовый AMOLED-экран. Когда устройство полностью раскрыто, что размер экрана становится 8,3 дюйма.