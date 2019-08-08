Киргизия может рассчитывать на помощь России, заявил Клинцевич

Москва, 8 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию в Киргизии, заявил, что Россия готова помочь властям страны.

«То, что происходит в Киргизии — ее чисто внутреннее дело. Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разно рода экстремистские силы. Я имею ввиду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ). Надеюсь, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую они несут для общества, и не дадут им поднять голову. Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

В среду спецназ Киргизии провел операцию по задержанию Атамбаева, в ходе которой была предпринята попытка штурма его дома, сообщала «Газета.ру». Сторонники политика попробовали помешать милиции и начали забрасывать сотрудников спецподразделения камнями. Те в ответ применили резиновые пули и шумовые гранаты. Задержать экс-президента не удалось.

Во время штурма от огнестрельных ранений скончался спецназовец, десятки получили ранения.

Атамбаев подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Поводом для задержания Атамбаева мог стать его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент игнорировал все повестки и на все вопросы предпочитал отвечать дистанционно. По закону Киргизии, в случае, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, правоохранители могут привести его принудительно.

1 Организация запрещена на территории РФ.