Армию Франции усилят тысячами модернизированных бронемашин

Париж, 8 августа. Французские военные получат 2 390 боевых машин в рамках программы Scorpion, которая направлена на обновление парка сухопутной техники.

Как сообщает крупнейший французский бронетанковый производитель Nexter, планируется отправить в вооруженные силы Франции 1872 колесных боевых бронированных машин Griffon, 300 ББМ Jaguar, 18 ремонтно-эвакуационных машин DLC, оборудованных броней, а также 200 модернизированных основных боевых танков Leclerc XLR. Новая версия танка имеет модернизированные оптоэлектронные устройства и системы управления.

Бронемашина Jaguar заменит стоящие на вооружении боевые бронированные машины AMX10RC и ERC90. Она имеет колесную формулу 4x4, оборудована системой акустического обнаружения цели, устройством оповещения о лазерном облучении, также на боевой машине установлена система запуска ракет.

«Встроенный тренажер позволяет проводить обучение экипажей Jaguar непосредственно в подразделениях», — сообщает пресс-служба Nexter.

Боевая бронированная машина Griffon заменит бронетранспортеры VAB. Отмечается, что будет создано 10 вариантов Griffon, среди которых машина корректировки артиллерийского огня, медико-эвакуационная машина, командно-штабная машина, а также БТР. Колесная формула Griffon 6x6.

Отмечается, что первые боевые машины будут поставлены на вооружение в 2019 году.