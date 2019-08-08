На Apple подали в суд из-за прослушки личных разговоров пользователей Siri

Вашингтон, 8 августа. Пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.

Как сообщает Bloomberg, иск носит групповой характер, к нему может присоединиться любой, кто пользуется Siri. Авторы иска требуют от корпорации компенсации, размер которой пока не уточняется. Кроме того, они потребовали стереть записи, произведенные во время общения пользователей с голосовым ответчиком.

В начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают Siri. В компании подчеркнули, что ведется подготовка обновленного ПО для голосового помощника, которое даст возможность пользователям не участвовать в этой программе.

В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian о том, как Apple записывает конфиденциальные разговоры своих пользователей. Как сообщал RT, эти записи сопровождались пользовательскими данными с указанием местоположения, контактных данных и данных приложения. Это связано с тем, что Siri иногда срабатывает случайно. По словам подрядчика, достаточно комбинации звуков, похожих на команду Hey, Siri! (в России «Привет, Siri!»).

В середине июля Apple попала в еще один скандал с прослушкой. Как сообщала «Газета.ру», в Apple Watch была обнаружена уязвимость, позволяющая прослушивать айфон пользователя без его согласия. В своем официальном заявлении Apple указала, что знает об уязвимости, а потому приняла решение отключить «Рацию» до исправления бага.