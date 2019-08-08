Названы цены на флагманские смартфоны Samsung в России

Москва, 8 августа. Компания Samsung Electronics представила два новых флагманских смартфона — Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, назвав цены в России.

Новый флагман от Samsung в базовой версии Galaxy Note10 оснащен безрамочным дисплеем с диагональю 6,3 дюйма, в который врезан объектив фронтальной камеры разрешением 12 мегапикселей. Основная камера новинки — оснащена тремя объективами и оптической стабилизацией. Гаджет может похвастаться восемью гигабайтами оперативной и 256-ю гигабайтами встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Аккумулятор флагмана емкостью 3500 мАч поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядки в ускоренном режиме.

Кроме того, сам смартфон может выступать в качестве зарядного устройства для совместимых девайсов от компании Samsung.

«Продвинутая» версия флагмана Galaxy Note10+ оснащена дисплеем 6,8 дюйма, поддерживающим разрешение 3040х1440 пикселей. Фронтальная камера аналогична той, что установлена в базовой версии, а основная — четырехмодульная с 3D сканером глубины.

Версия Galaxy Note10+ поставляется с 12-ю гигабайтами оперативной памяти и 256-ю — встроенной. Емкость аккумулятора также увеличена и составляет 4300 мАч.

Оба смартфона поддерживают систему бесконтактных платежей и могут распознавать владельца по лицу или отпечатку пальца. В комплект входят наушники, а также стилус, который прячется внутри корпуса.

В устройства встроен стриминговый сервис Play Galaxy Link P2P, позволяющий начать игру на компьютере и продолжить на смартфоне. Разработчики обещают, что игры не будут «лагать» на гаджете за счет игровой оптимизации софта.

Отметим, что камеры смартфонов позволяют размывать фон, компенсировать дрожание и создавать фото с элементами дополненной реальности.

В продаже на территории РФ флагманы появятся 23 августа. Сообщается, что Galaxy Note10 будет стоить 76990 рублей, Galaxy Note10+ обойдется в 89990 рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что все больше пользователей переходят на смартфоны на базе Android, отказываясь от «яблочного» бренда.