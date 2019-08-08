Названа самая частая причина, по которой молодые люди увольняются с первого места работы

Москва, 8 августа. Причиной увольнения молодых людей, живущих в Свердловской, Новосибирской и Ивановской областях, с их первого места работы, чаще всего бывает низкая зарплата. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, которые провели мониторинг «Трудоустройство молодежи. Первая работа».

«Основные причины, по которым молодые люди покидают свое первое место работы – это низкая заработная плата и содержание работы, которое не устраивает молодежь», — гласит текст исследования.

По данным авторов исследования, примерно 28% молодежи в Свердловской и Новосибирской областях ушли с первого места работы из-за низкой заработной платы. В Ивановской области по той же причине свою первую работу оставили 34,8%.

Кроме того, из доклада следует, что на момент первого трудоустройства примерно треть (31,8%) молодых людей не имеют ни высшего, ни среднего профессионального образования. В то же время, примерно такой же процент молодежи сообщил, что их первая работа соответствовала получаемой ими профессии или специальности.

Отмечается, что чаще всего на первую работу молодежь устраивалась по знакомству: с помощью родственником, друзей и знакомых. В то же время, чем чаще становится человек, тем реже он полагается на знакомства при поиске работы, гласит доклад РАНХиГС. Так, в 14 лет более половины юношей и девушек устраиваются на первую работу по знакомству. В 22 года этот показатель составляет уже менее одной трети.

Напомним, что сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» ранее опубликовал итоги собственного опроса, согласно которому этим летом более половины россиян не пойдут в отпуск.

Без отпуска этим летом остались 52% россиян. Лишь 48% респондентов заявили, что отправятся на отдых в июне, июле или августе. Примерно треть россиян (32%) заявили, что не идут в отпуск, потому что недавно устроились на новую работу. 14% участников исследования заметили, что не отправятся на отдых, потому что не могут оставить рабочие дела.