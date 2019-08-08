Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров автобуса на Кубани

Краснодар, 8 августа. Очевидцы выложили в Сеть видео спасения людей из рухнувшего с обрыва автобуса в Краснодарском крае.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, поздно вечером в среду под Новороссийском рейсовый автобус, в котором находились 45 человек, вылетел в обрыв после столкновения с Volkswagen Touareg. По предварительным данным, в аварии погибли три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Все погибшие ехали в легковом автомобиле.

На кадрах, выложенных телеканалом «Звезда», видно, что после ДТП все свидетели происшествия бросились на помощь пострадавшим. Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, в больницу Новороссийска были доставлены 27 человек, в том числе 11 детей.

В Краснодарском крае создан оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий аварии и оказанием помощи пострадавшим. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, который находится на месте аварии.