Киев обязал «Нафтогаз» снизить цену газа для населения 

Киев, 8 августа. Украинское правительство обязало «Нафтогаз Украины» в августе снизить цену газа для населения на 265 гривен (порядка 10 долларов) за 1 тыс. куб. м, сообщает пресс-служба кабмина.

«Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

За последние пять лет после госпереворота (после того, как Киев перестал напрямую закупать топливо у России, закачивая его вместо этого по реверсу их европейских стран) в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом киевские власти много раз повышали стоимость газа для населения. К примеру, если в 2013 году тысяча кубометров голубого топлива стоила 725 гривен, то в 2016-м — уже почти семь тысяч. С ноября прошлого года цена газа снова выросла — еще на 23,5%.

В середине июля депутат Верховной рады Юлия Тимошенко перечислила имена виновных в том, что жители Украины переплачивают за коммунальные услуги. По ее словам, в «газовом грабеже» жителей Украины виноваты экс-президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев.

В доказательство обвинений Тимошенко показала два судебных решения, «которые признали тарифы завышенными и незаконными». Она подчеркнула, что документы доказывают факт того, что «с людей брали лишние деньги за газ, тепло и горячую воду».