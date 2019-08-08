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СМИ узнали об аресте россиян, задержанных в Кракове

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СМИ узнали об аресте россиян, задержанных в Кракове

Варшава, 8 августа. Суд Кракова арестовал россиян, которые были задержаны в понедельник из-за конфликта с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.

«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, всем задержанным были предъявлены обвинения в участии в организованной вооруженной преступной группе, незаконном обороте наркотиков, незаконном владении оружием, а также в попытки избиения. Стражи порядка нашли у задержанных оружие, бейсбольные биты и топоры, а также слезоточивый газ.

Двое задержанных являются гражданами Польши, еще двое — уроженцы Чечни, имеющие польское гражданство, остальные — выходцы из Армении и Чечни. Консульство РФ в Кракове заявило, что среди задержанных десять россиян.

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Источник: RMF FM
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