Туристический автобус загорелся на севере Греции

Афины, 7 августа. В туристическом автобусе в тоннеле у греческого города Козани на севере Греции произошел пожар. Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет.

Причины пожара пока не установлены. Известно, что автобус двигался из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Возгорание произошло в тот момент, когда автобус находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.

Водитель сумел вывести автобус из туннеля и остановить его на краю трассы, чтобы потом безопасности высадить всех пассажиров из салона. В момент возгорания в автобусе находилось несколько десятков человек, включая детей. Никто из них не пострадал, но автобус сгорел полностью.

Напомним, что в мае этого года на трассе под Краковом в Польше полностью сгорел пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу.

Инцидент произошел на трассе между польскими городами Краков и Катовице. По предварительным данным, во время движения автобуса возникло возгорание в моторном отсеке, которое быстро охватило весь салон. В момент пожара в автобусе находились 70 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.