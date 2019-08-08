Трамп намерен ужесточить проверки при покупке оружия в США

Вашингтон, 8 августа. Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о более тщательной проверке данных людей, приобретающих оружие.

Как рассказал сенатор от штата Огайо Шеррод Браун, Трамп подпишет закон в том случае, если проект пройдет голосование в сенате. Об этом Браун сообщил, пообщавшись с президентом в городе Дейтоне, где в минувшие выходные 24-летний Коннор Беттс открыл стрельбу по местным жителям.

«Мы призываем лидера республиканцев в сенате Митча Макконнела собрать сенат на внеочередную сессию. Президент выразил готовность подписать этот законопроект после одобрения его в сенате», — сказал сенатор.

Ранее Трамп не исключил созыва конгресса на очередную сессию из-за очередной волны массовых убийств в США. Как отметил американский лидер, прогресса удастся добиться в том случае, если республиканцы и демократы сблизят свои позиции. Трамп выразил надежду, что получится найти взаимопонимание с представителями обеих партий и договориться «о чем-то стоящем помимо того, что уже делается, а делается немало».

Президент США подчеркнул, что наиболее вероятно изменение законодательства с целью тщательной проверки анкетных данных желающих приобрести стрелковое оружие.

«И республиканцы, и демократы близки к законопроекту, позволяющему сделать что-то с проверкой анкетных данных», — рассказал он.

Напомним, утром в субботу, 3 августа, 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете города Эль-Пасо неподалеку от мексиканской границе. В результате погибли 22 человека, более 20 получили ранения. По одной из версий, преступление было совершено на почве расовой ненависти.

В ночь на воскресенье выстрелы раздались в Дейтоне, штат Огайо. В ходе полицейской спецоперации стрелок был ликвидирован, но до этого он успел убить девять человек и ранить более 30.

Как пишет «Газета.ру», Дональд Трамп прибыл в Эль-Пасо, где навестил семьи погибших и пострадавших и выразил им соболезнования.