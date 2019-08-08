Турция останется ценным союзником НАТО после получения С-400, заверил Столтенберг

Брюссель, 8 августа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Анкара останется ценным союзником Альянса, несмотря на обеспокоенность решением Турции закупить российские системы С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.

«Решение Турции закупить системы С-400 — это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения», — заявил Столтенберг.

Свою обеспокоенность по данному вопросу он объяснил тем, что «для НАТО важна оперативная совместимость вооружений», а российские С-400 не будут интегрированы в единую систему ПВО-ПРО Альянса.

Столтенберг добавил, что, несмотря на серьезность вопроса по С-400, роль Турции в НАТО «намного глубже». По его словам, он не сомневается, что «Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО».

Напомним, решение Анкары приобрести российские ЗРК С-400 подверглось жесткой критике в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию не покупать российские «Триумфы», обосновывая это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО.

Вашингтон также грозил разорвать договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это, Турция не отказалась от закупки С-400. Эрдоган ранее заявлял, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года. Также он заявил о планах Турции наладить совместное с РФ производство систем ПВО.

Отметим, в Конгрессе хотят заставить президента США Дональда Трампа наложить санкции на Турцию, если американский лидер в ближайшее время не решит, какое наказание последует в адрес Анкары за покупку российских С-400. Законодатели стремятся к тому, чтобы Трамп ввел санкции на Турцию, и уже обсуждают варианты, как действовать, если президент не будет их вводить.

Однако, как сообщала «Газета.ру», Госдепартамент США пока отказывается от комментариев по поводу возможных сроков введения санкций. Согласно заверению ведомства, США придерживаются стратегических отношений с Турцией. В Госдепе напомнили при этом, что санкции против Китая Штаты ввели через несколько месяцев после получения Китаем С-400.