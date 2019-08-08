Туристов предупредили о риске заражения опасной инфекцией в Египте

Берлин, 8 августа. МИД Германии предупредил туристов о риске заразиться кишечной палочкой на отдыхе в Египте.

В пресс-службе ведомства заявили, что в 2019 году немецкие туристы чаще стали обращаться к медикам с кишечными инфекциями после посещения Египта. Основная причина — бактерии E-Coli, ими можно заразиться, употребив в пищу не прожаренную говядину и баранину, через овощи, фрукты и водопроводную воду. Также можно поймать кишечную палочку при купании в бассейне.

В 2018 году с кишечной палочкой к врачам обратился 21 житель Германии, а в 2019 году среди немецких туристов, посетивших Египет, зарегистрирован 31 случай.

Напомним, что инкубационный период заболеваний, которые вызывает кишечная палочка, составляет от трех до восьми дней. Симптомами является тошнота, рвота и высокая температура. Также болезнь может спровоцировать почечную недостаточность.

Ранее несколько десятков туристов из России отравились в пятизвездочном отеле в ОАЭ.