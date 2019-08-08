Тарантино остался в восторге от Москвы, заявил Мединский

Москва, 7 августа. Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что американский режиссер Квентин Тарантино остался потрясенным российской столицей. По словам Мединского, американский гость буквально ловил каждое слово экскурсовода, сопровождавшего его на прогулке по Кремлю.

Тарантино прибыл в Москву накануне вечером и уже побывал с экскурсией в Кремле, а также пообщался с московскими журналистами. Так же он посетил премьеру своего нового фильма «Однажды… в Голливуде» в кинотеатре «Октябрь».

«Он человек думающий, умеющий слушать, он был самым лучшим членом группы, который не отходил от экскурсовода ни на шаг, ловил каждое слово. Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой. Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени», — поделился Мединский своими впечатлениями от встречи с американским режиссером.

Кроме того, Тарантино, однажды побывавший в Москве в 2004 году, отметил, что за последние 15 лет российская столица сильно изменилась в лучшую сторону.

В России лента выходит в прокат 8 августа. Мировая же премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале. Брэд Питт назвал фильм Тарантино «любовным посланием Голливуду, Лос-Анджелесу и кино».

Отметим, что «Однажды в Голливуде» является девятым фильмов культового режиссера. Предыдущие две картины — вестерны «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» — были крайне тепло встречены как зрителями, так и критиками.