Названа предварительная причина ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани

Новороссийск, 8 августа. Туристический автобус с 40 пассажирами под Новороссийском, по предварительным данным, съехал в обрыв после того, как водитель не справился с управлением, сообщает региональное управление МВД РФ.

«По предварительным данным, водитель автобуса Hyunday не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск — Керчь», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, автокатастрофа произошла на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Автобус столкнулся на трассе с Volkswagen Touareg. После столкновения, автобус опрокинулся с обрыва, глубина которого порядка десяти метров. В автобусе находились 42 человека. Согласно последним данным, из них 40 — пассажиры.

Автобус выполнял частный рейс — возил людей на экскурсию из санатория «Эллада» в Анапе.

По предварительным данным, погибли четыре человека: мужчина и женщина скончались на месте, двое детей скончались в больнице. Госпитализированы 27 человек, включая 11 детей.

На месте находятся глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов. Ему поручено проследить, чтобы все пострадавшие получили всю необходимую помощь, включая высокотехнологичную.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае создан оперативный штаб в связи с аварией, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.