В ООН призвали США активно бороться с расистской идеологией

Женева, 7 августа. Эксперты ООН призвали США активнее бороться с расистской идеологией.

По словам экспертов, атмосфера страха и нестабильности в общинах этнических и религиозных меньшинств создается из-за прямого влияние расизма, ксенофобии и нетерпимости на продвижение насилия. Штаты должны признать это влияние, заявил председатель Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения Ахмед Рейд.

Спецдокладчик ООН по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме заявила, что политики используют «ненавистнические речи» для «обеспечения поддержки» со стороны населения, что делает их «соучастниками последующего насилия». Эксперты подчеркнули, что отказ властей США от предотвращения «актов внутреннего терроризма» делает политиков соучастниками в насилии.

Рейд и Ачиуме напомнили, что люди, совершающие в США массовые убийства, в своих «манифестах», а также в постах в социальных сетях делили людей «на основе расы, религии, этнической принадлежности и социального статуса».

«Общины и руководители в Соединенных Штатах должны серьезно отнестись к своим обязанностям по предотвращению дальнейших трагедий и защите человеческих прав всех людей на равноправной основе и без каких-либо условий», — отметил эксперты.

Напомним, 3 августа. 21-летний мужчина расстрелял людей в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Его жертвами стали 22 человека, среди которых восемь мексиканцев. Стрелок разместил в Сети «манифест», в котором призвал «не допустить вторжения в Техас» эмигрантов из Мексики, сообщает RT.

4 августа преступник открыл огонь по прохожим в Дайтоне, погибли десять человек, в том числе сам стрелок. В тот же день в Чикаго произошла стрельба на детской площадке, сообщает «Газета.ru».

Посольство РФ выразило соболезнования семьям погибших из-за стрельбы Эль-Пасо, Дайтоне и Чикаго.