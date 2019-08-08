Турция и США будут вместе создавать «зону безопасности» на севере Сирии

Анкара, 7 августа. Власти Турции и США договорились о сотрудничестве в деле создания «зоны безопасности» на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

О достигнутых ранее договоренностях между Анкарой и Вашингтоном ранее сообщило министерство обороны Турции. Согласно его информации, обе стороны условились создать координационный центр по совместным операциям, а также планируемой «зоне безопасности» на севере Сирии. По данным агентства Anadolu, зона шириной от 30 до 40 километров вдоль границы с Турцией будет контролировать Турцией при участии США. Также было подчеркнуто, что члены курдских формирований будут обязаны покинуть эту зону, сдав тяжелое вооружение.

«Это было трехдневные переговоры, и они действительно прошли в позитивном ключе. Они будут продолжены, но один шаг сделан. Дату не назову, но вместе с США было принято решение о создании координационного центра. Действия на востоке от Евфрата мы осуществляем вместе с США», — сказал Эрдоган.

Напомним, что то, что происходит сейчас на северо-востоке Сирии, в зоне американского контроля, мало чем отличается от времен господства ИГИЛ1. Проамериканские боевики совместно с западными частными военными компаниями выкачивают тысячи баррелей нефти из месторождений в Заевфратье. Бензовозы под контролем американских военнослужащих пересекают границу с Ираком, а куда дальше уходят углеводороды — известно лишь Вашингтону.

1 Организация запрещена на территории РФ.