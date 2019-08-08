Число жертв ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском возросло до четырех

Новороссийск, 8 августа. Жертвами автокатастрофы с участием автобуса под Новороссийском стали четыре человека: в больнице скончались двое детей, получивших травмы, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о двух погибших в ДТП (мужчина и женщина). По последним данным, в больнице скончались двое детей, получивших травмы.

Автобус выполнял частный рейс — возил людей на экскурсию из санатория «Эллада».

По уточненным данным, автокатастрофа произошла на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Автобус столкнулся на трассе с Volkswagen Touareg. После столкновения, автобус опрокинулся с обрыва, глубина которого порядка десяти метров. В автобусе находились 42 человека, в Touareg — четверо.

Как сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края, глава министерства Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП. В настоящее время на месте работают более 10 бригад скорой помощи.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать медицинскую помощь пациентам. В сообщении подчеркивается, что пострадавшим окажут все виды медпомощи, включая высокотехнологичную.