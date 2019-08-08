Спецназовец погиб при штурме резиденции Атамбаева

Бишкек, 8 августа. Сотрудник спецназа скончался после штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.

В ведомстве сообщили РИА Новости, что в Бишкекский центр травматологии и ортопедии доставлен сотрудник спецназа в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. Началась экстренная операция, однако жизнь бойца спасти не удалось.

По данным на 00.55 по местному времени (21.55 по московскому) в больницы поступили 36 пострадавших, из них 15 — силовики. Пострадавшие поступают с огнестрельными ранениями, закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга.

Напомним, что экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

В среду спецназ Киргизии провел операцию по задержанию Атамбаева, в ходе которой была предпринята попытка штурма его дома, сообщала «Газета.ру». Сторонники политика попробовали помешать милиции и начали забрасывать сотрудников спецподразделения камнями. Те в ответ применили резиновые пули и шумовые гранаты. Задержать экс-президента не удалось.