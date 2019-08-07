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Два человека погибли, десятки пострадали в страшном ДТП с автобусом под Новороссийском

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Два человека погибли, десятки пострадали в страшном ДТП с автобусом под Новороссийском

Новороссийск, 7 августа. Жертвами автокатастрофы с участием рейсового автобуса под Новороссийском стали два человека, 21 пострадал, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в ДТП погибли два человека. Пострадавшими на данный момент числятся 21 человек, среди которых пятеро — дети. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус столкнулся на трассе с Volkswagen Touareg под Новороссийском. После столкновения автобус опрокинулся с обрыва, глубина которого порядка десяти метров. В автобусе находились 42 человека, в Touareg — четверо. 

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