CNN готовят провокацию в ЦАР: анонс расследования ФАН

Команда журналистов CNN еще 21 мая приехала в ЦАР. Казалось бы, ничего примечательного: республика находится на пороге долгожданного мира, военно-политические группы вошли в правительство и работают вместе с властями, число преступлений сильно сократилось.

Однако впоследствии выяснилось, что американцев интересуют не центральноафриканцы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей. Журналисты ФАН отправились в ЦАР, чтобы узнать, что на самом деле делали западные журналисты в сердце Африки.

Откуда ноги растут

Начнем, пожалуй, с самого начала. 21 мая в аэропорту Банги Мпоко приземлился самолет с Клариссой Уорд, Бенуа Факоном, Себастьяном Шуклой, Тимом Листером и двумя операторами CNN на борту.

До сих пор американцы не сильно интересовались жизнью центральноафриканцев. Они не участвовали в Хартумских переговорах и не заботились о примирении народа.

Конечно, совсем игнорировать республику они не могли. Франция и ООН постоянно проводили кампании поддержки, и США как «великая мировая держава» должны были поступать также. Однако помощь ЦАР обычно заканчивалась одной скромной благотворительной акцией в год.

По-настоящему американцы обратили внимание на республику только в начале 2018 года. Как раз после того, как на помощь центральноафриканцам пришли россияне. За прошлый год Вашингтон провел в ЦАР сразу четыре акции с общим бюджетом в 23 млн долларов. Для сравнения: в период с 2013 по 2017 год американцы потратили на помощь республике 21 млн.

Поменялись и интересы. Если с 2013 по 2017 годы помощь оказывалась в разных сферах (направлялась беженцам ЦАР в Камеруне, на разработку и управление полезными ископаемыми, обновление уголовного суда), то в 2018-м США сосредоточились исключительно на вооруженных силах (FACA). Для местных военных закупались машины и средства связи. Кроме того, в феврале 2018-го Вашингтон поддержал европейскую миссию EUTM по обучению солдат.

Незадолго до этого, в декабре 2017 года, ЦАР начала помогать Россия. В период с января по февраль 2018-го Москва организовала первую поставку оружия в ЦАР с разрешения СБ ООН. Тогда же в республику прилетели пять российских военных и 170 гражданских инструкторов, которые с конца марта по сей день готовят бойцов для FACA на базе в городе Беренго.

Этот шаг России полностью завладел вниманием Госдепа. США буквально помешались на русских инструкторах, которых на Западе окрестили сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнера», которую некоторые связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Помощь Москвы центральноафриканцам расценили, как попытку захватить Африку. В США в частности и на Западе в целом развернулась масштабная кампания по дискредитации российского присутствия в ЦАР: распространялись сообщения о краже алмазов, пытках и запуганных местных. Чего стоит только фальсификация об отрезанном пальце, которую позже опроверг «главный герой».

Однако из-за отсутствия доказательств американцы так и не смогли добиться своего. Россия все так же пользуется полным доверием на африканском континенте. Тем более, что Москва действует сугубо в рамках закона и договоренностей.

Охота на ведьм или помешательство на вмешательстве

В этот момент на сцене появляется группа CNN — известного даже в США распространителя лжи. «Fake News» — так называет телеканал президент Штатов Дональд Трамп. И тому есть причина.

Fake News is at an all time high. Where is their apology to me for all of the incorrect stories??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2017

Верные Демократической партии США журналисты CNN постоянно нападают на республиканцев и Трампа. Они не гнушаются рассказывать о том, чего не было, на что постоянно указывают и «жертвы» наговоров, и другие СМИ.

В июне 2017 года после очередной Twitter-перепалки президента США и журналистов CNN интернет-издание The Daily Caller рассказало о пяти ложных материалах телеканала. В частности, упоминается заявление ведущего Криса Куомо о вступлении в силу закона, который запрещает американцам заходить на сайт Wikileaks и просматривать опубликованные там письма с серверов Демократической партии. Естественно, никакого закона в действительности не существовало, что поспешили опровергнуть другие издания.

Однако CNN это не остановило, и он продолжил распространять ложь. Фейки публикуются самые разнообразные. Но особенной «любовью» телеканала пользуются Дональд Трамп и Россия. Тема материалов всегда одна: вмешательство в выборы. Россию обвиняют в том, что она якобы повлияла на результаты голосования в 2016 году, а Трампа — в связях с россиянами.

И, как всегда, ни одного доказательства. Основа всех выпусков о вмешательстве — серьезное лицо и испуганные глаза ведущего. Выборы 2016 года плавно перетекают в выборы 2020-го и новое предупреждение CNN: Россия снова готовится вмешаться. Крис Куомо с экрана телевизора рассказывает, что в 2016-м россияне якобы просто проверяли, какие инструменты вмешательства работают.

Надо думать, материал из далекой ЦАР с рассказом о «попытках РФ установить мировое господство» только усилит панику американцев и антироссийскую истерию. А это, очевидно, именно то, над чем сейчас так упорно работают сотрудники CNN.

По следам невидимых наемников

Свою работу в африканской республике журналисты начали с ряда официальных встреч: интервью с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, радиоэфира на местной станции Lengo-Songo и визита к советнику президента республики по вопросам безопасности Валерию Захарову. Но за фасадом лицемерного «мы приехали, чтобы узнать, чем живут центральноафриканцы» пряталось одно желание: раскопать какую-нибудь грязную историю о россиянах и найти мифическую ЧВК «Вагнер».

Начнем с выбора радиостанции. Lengo-Songo открыта при помощи местной компании Lobay Invest, которую связывают с Россией. В ЦАР она занимается разведкой месторождений полезных ископаемых. Это известный факт.

Более того, эта станция довольно молодая: начала работать только в ноябре прошлого года. В ЦАР есть более «старые» вещатели, которые также спонсируются иностранцами. Например, Ndeke Luka, основанная в марте 2000 года. Она получает деньги из Нидерландов, Франции, Люксембурга и США и так может рассказать американским гостям о жизни местных.

Но журналисты идут именно на Lengo-Songo и берут «острое» интервью у ее директора. Вопросы, естественно, касаются российской помощи и Lobay Invest: какие отношения между РФ и ЦАР, почему радиостанция транслирует уроки русского языка, почему компания решила помочь в создании станции, кто владелец Lobay Invest.

Не подозревающий подвоха директор рассказывает, что Россия и ЦАР — партнеры, а открыть радиостанцию Lobay Invest помогла из-за интереса к предложенной программе.

«Мы создали радио, чтобы люди могли обсуждать свои проблемы и находить решения, вместо того, чтобы сидеть каждый в своем углу. Мы обратились к местной компании, и она согласилась нас поддержать. Сказала, что это хорошая идея», — объяснил центральноафриканец.

После этого Кларисса Уорд, интервьюирующая директора, пытается узнать, с кем именно в Lobay Invest контактирует радио. Она перечисляет имена, но как только наталкивается на непонимание, отступает. Будто прощупывает почву. Не получив ответов на эти вопросы, CNN заканчивает интервью. О чем именно говорят центральноафриканцы в студии Lengo Songo, телеканал не интересует.

По такому же сценарию проходит интервью с президентом ЦАР. Опытная интервьюер Уорд задает Туадере несколько общих вопросов о жизни в республике и планах властей, а потом вновь переходит к России. Журналистку интересует, почему Россия вообще взялась помогать ЦАР, насколько «прозрачна» эта помощь.

Но и тут CNN ждало разочарование. Президент рассказал очень много о своей стране, выходя далеко за рамки вопросов Уорд, и о сотрудничестве ЦАР и РФ отзывался исключительно положительно.

«Еще с 60-х годов ЦАР имеет дипломатические отношения сначала с СССР, а теперь с Россией. Это сотрудничество давнее и касается нескольких областей: образования, медицины и иных. В области безопасности РФ решила безвозмездно дать нам оружие. И СБ ООН разрешил ей. А чтобы обучить наших военных пользоваться этим оружием, был запрос на отправку миссии в соответствии с заявкой, представленной ООН. Эти отношения прозрачны», — указал Туадера.

Интересен тот факт, что и в беседе с представителями радио, и во время встречи с президентом ЦАР, Кларисса Уорд, как опытный журналист — задавала несколько общих вопросов о Центральноафриканской республике, а потом уже спрашивала о русских и действиях России. При этом ответы подкованных спикеров явно не устроили группу «журналистов», и «свидетельства» пришлось добывать путем фабрикаций.

«Я знал о приезде CNN, так как выдавал им аккредитацию. По закону, мы обязаны выдавать аккредитацию, если нам подают официальный запрос, и в нем нет ничего такого, что может послужить поводом для отказа. Если мировые СМИ приезжают интересоваться нашей страной, мы только рады, но мы требуем, чтобы то, что будет выпущено — будь то текст или видео — было объективно. Мы требуем, чтобы не искажали правду, если есть происшествия, то пусть будут происшествия, но, чтобы наряду с этим говорили и о том, что есть позитивные вещи, которые происходят в стране. Это то, о чем мы просим CNN, русскую прессу, французскую, DW, мы аккуратны. Мы слабая страна, мы не можем позволить себе роскошь, чтобы о нас говорили неправду», — прокомментировал приезд команды CNN министр связи ЦАР Анж-Максим Казаги.

Попытка №2

Не получив желаемого на официальных встречах, американские журналисты решили зайти с другой стороны. Они организовали поездку в окрестности Банги и в регионы. Сотрудники CNN самостоятельно совершили две автомобильные поездки: к отелю около Банги и в Боду, как нам позже сообщил наш собственный источник в жандармерии. Из регионов американцы посетили город Бриа, где находится госпиталь, построенный при поддержке России.

Посетили журналисты и само медицинское учреждение. Расспросили сотрудников об их работе, а также о том, какую роль здесь играют российские гражданские инструкторы. Надежда раздобыть «сенсационный» компромат не ослабевала.

Но и поездка за пределы Банги не возымела результата. Местные с радостью делились с американскими гостями подробностями своей жизни, рассказывали о неоценимой помощи иностранных друзей ЦАР. Но ни о каких «грязных секретах» Москвы так и не поведали.

Тогда часть съемочной группы в составе Тима Листера и Себастьяна Шуклы добралась до Боды — города примерно в 250 километрах от Банги. Там они надеялись найти русский след, однако их ждало очередное разочарование — русских не оказалось.

Местный жандарм в своей тетрадке, которую информаторы смогли просмотреть, зафиксировал приезд этих двух «журналистов». Цель их приезда по «официальной» версии все та же — посмотреть, как живут центральноафриканцы и поведать об их жизни миру. На деле же город Бода был выбран не случайно. По столичным слухам, русские добывают алмазы на местных шахтах. Никаких русских в Боде, конечно, не нашли, а сами местные сказали, что только ждут русских. Однако в действительности их здесь никогда и не было, а столичные слухи не отличаются правдивостью.

В Боде журналисты CNN также встречались с начальником добычи в регионе. С последним нашим информаторам удалось поговорить, однако никаких комментариев о том, чем именно интересовались американцы, он не дал, всячески отказываясь от разговора по надуманным причинам. Вполне вероятно, что он уже дал на камеру ложный комментарий о присутствии «ужасных» мифических наемников.

После неудачной попытки получить комментарий от начальника добычи, наши информаторы попытались поговорить с главой жандармерии Боды. Его пришлось ждать в течение долгого времени, и, что удивительно, сначала он принял экстренно приехавшего начальника добычи. После консультаций с ним глава жандармерии дал короткий комментарий. По его словам, в город действительно приезжали два англоязычных журналиста, но рассказывать о том, что они тут делали, он не захотел. Он согласился назвать только имена гостей, правда, как оказалось, соврал. Жандарм не упоминал Листера и Шуклу, хотя в журнале посещений информаторы видели именно их имена.

В Банги

Вернувшись в столицу, телевизионщики продолжили «собирать» материал. Они стали приглашать местных в гости: отель «Леджер» стал одним из самых популярных мест на эту неделю. Свое решение журналисты объяснили усталостью и желанием узнать о республике как можно больше.

Однако в интервью центральноафриканским журналистам, которые пришли в «Леджер», чтобы познакомиться с гостями республики, Кларисса Уорд призналась, что CNN интересуется, прежде всего, иностранным присутствием в ЦАР. Правда долго откровенничать она не смогла: засомневалась, разрешено ли ей рассказывать о том, что именно привело их в республику. И это все, что местным удалось узнать об американских журналистах. Второе интервью Уорд давать не разрешили. Тим Листер подошел и напомнил ей о «важных делах».

С этого момента вопросы задавали только американцы. Что именно они хотели от местных? Один из приглашенных «на чай» центральноафриканцев признался, что после кратких приветствий телевизионщики предложили ему работу. Задание простое: рассказать на камеру то, что они попросят. Оплата за интервью в конверте. Внутри — серьезные деньги для ЦАР.

На вопрос, что именно просили рассказывать, местный ответил так: спрашивали о какой-то группе российских бойцов, просили снимать на военных объектах присутствие русских. Просили рассказать негативную историю про сотрудничество РФ и ЦАР.

Не нашли компромат на русских? Так придумайте

Не сложно представить будущий материал CNN о поездке в ЦАР. Наверняка в африканской стране они «обнаружат» не меньше россиян, чем в самой России. Тем более, что желающих заполучить 100 долларов за простую беседу там найдется немало.

По мнению наших информаторов в ЦАР, основная цель приезда CNN — не «узнать» о том, как живут центральноафриканцы, а установить сеть контактов, которая сможет на регулярной основе высылать им лжематериалы, комментарии, интервью о действиях так называемой «ЧВК Вагнер», следы присутствия которой они так и не смогли обнаружить, хотя прикладывали к этому немалые усилия. Не исключено, что это лишь первый эпизод в информационной войне, которую Запад пытается развязать в этом неспокойном регионе.

Но кто предупрежден, тот вооружен. В ближайшие дни ФАН выпустит полное расследование о деятельности CNN в Центральноафриканской республике. А пока будем с нетерпением ждать «сенсационный» репортаж от американского короля лжи.