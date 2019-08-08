Кличко решил снова баллотироваться на пост мэра Киева

Киев, 8 августа. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планирует выставить свою кандидатуру на выборы мэра Киева, которые пройдут в 2020 году.

Градоначальник заявил, что жители Киева не поймут, если он поступит иначе.

«Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Сдаваться — не в моих принципах», — заявил Кличко журналистам издания «Левый берег».

Выборы мэров городов Украины запланированы на 25 октября 2020 года, в это же время состоятся выборы депутатов городских и сельских советов.

Напомним, бывший боксер Виталий Кличко стал мэром Киева с июня 2014 года. Его неоднократно критиковали за неэффективное управление народным хозяйством. В июле 2019 года между Кличко и главой офиса президента Украина Андреем Богданом разгорелся конфликт. Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей. По его словам, над киевским градоначальником стоят люди, которые определяют политику администрации города.

Шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар заявил со ссылкой на свои источники, что Богдан направил письмо министру кабинета министров Александру Саенко с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В свою очередь мэр Киева обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании назначить на должность главы КГГА «своего человека». Кличко считает, что разделение полномочий мэра Киева и главы КГГА лишит столицу местного самоуправления.