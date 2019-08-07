Зеленский надеется, что Турция повлияет на ситуацию в регионе Черного моря

Анкара, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, заявив, что Украина и Турция смогут изменить ситуацию в черноморском регионе в свою пользу.

«Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в черноморском регионе и в Крыму в свою сторону», — заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с Эрдоганом в Анкаре.

Также Зеленский поблагодарил турецкого президента за поддержку Украины, добавив, что Турция является важным стратегическим партнером для Киева.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы углубления сотрудничества между обеими странами, включая создание зоны свободной торговли и ряд вопросов безопасности.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.