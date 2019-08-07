Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса

79
0 Оставить комментарий

Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Киев, 7 августа. Украинский президент Владимир Зеленский попросил Турцию помочь в восстановлении Донбасса.

«Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины», — заявил Зеленский на брифинге с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он ожидает, что Анкара примет активное участие в форуме по восстановлению Донбасса, проведение которого запланировано в Мариуполе осенью этого года. Ранее президент Украины заявил, что для восстановления Донбасса потребуется не менее 10 миллиардов евро.

Зеленский посетил Донбасс 27 мая. Он пообщался с украинскими военнослужащими и оценил их бытовые условия. По итогам мероприятия шестой президент Украины заявил о необходимости улучшить обеспечения военнослужащих ВСУ.

В июле Владимир Зеленский заочно обратился к украинскому олигарху Игорю Коломойскому с просьбой вкладывать средства в восстановление Донбасса. В ответ предприниматель заявил, что британский суд по иску «Приватбанка» ограничил его траты в неделю 20 тысячами евро.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил бизнесмен.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганская и Донецкая народные республики объявили о независимости, так появились ДНР и ЛНР. После этого Киев ввела на территорию республик Донбасса свои войска. Военный конфликт не урегулирован до сих пор. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

infox - new
Источник: пресс-служба президента Украины
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров