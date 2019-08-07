Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.

«В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5–7% в год», — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По его словам, чтобы достичь данных показателей, «уже этой осенью» в стране проведут ряд реформ, «которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов».

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Украины в июне составил 8,5 млрд гривен (21,4 млрд рублей) против профицита в мае. Региональные бюджеты также были выполнены с дефицитом в почти 4,3 млрд гривен.

Несмотря на данные статистики, Киев уверен, что проблемы в скором удастся решить. На этой неделе был представлен план экономических реформ, сообщала «Газета.ру». Среди предполагаемых мер числится, в частности, продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

Отметим, что экономическая реформа предполагает содействие Международного валютного фонда, очередной транш от которого Украина надеется получить этой осенью.

В МИД РФ ранее обратили внимание на то, что власти Украины задолжали СНГ сотни миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что Украина перестала председательствовать в Содружестве с 2014 года. Как сообщают «Известия», в МИД подчеркнули, что «свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года». Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей.