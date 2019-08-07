Эрдоган объявил о планах довести торговый оборот с Украиной до 10 млрд долларов

Анкара, 7 августа. Турция и Украина намерены довести свой торговый оборот до 10 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который прибыл в Анкару с официальным визитом.

«В 2018 году наш товарооборот составил 4 миллиарда долларов, мы поставили новую цель – 10 миллиардов долларов. Думаю, мы достигнем этой цифры, и украинский президент со мной согласен. Мы можем сделать многое в рамках инвестиций и совместных шагов», ― сказал Эрдоган.

Как заявил Эрдоган, в прошлом году Турцию посетили 1,3 миллиона украинских туристов. По его словам, это лучшее подтверждение тому, что отношения между двумя странами развиваются хорошо.

Кроме того, турецкий лидер предложил довести до логического завершения длящийся уже много лет переговорный процесс между двумя странами о создании зоны свободной торговли.

Напомним, что до отъезда в Анкару Зеленский провел длительный телефонный разговор (по его же инициативе) с Путиным, где обсуждалась, в частности, важность неукоснительного соблюдения режима перемирия в Донбассе. Кроме того, президенты РФ и Украины обсудили вопросы разведения сил и средств от линии разграничения. Также стороны отметили необходимость поддержания конструктивного диалога в рамках контактной группы.