Россия обвинила США в спекуляциях в Совбезе ООН на теме беженцев в Сирии

Нью-Йорк, 7 августа. Представители США на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме беженцев и заключенных в Сирии представили спекуляции о ситуации в САР вместо объективных данных, заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На заседании Совбеза ООН в среду Полянский отметил, что инициатива западных коллег собрать совещание «вызывает недоумение и наталкивает не на самые приятные мысли».

«Вместо заслуживающей доверия информации мы в очередной раз услышали спекуляции на основе непроверенных и крайне необъективных данных о ситуации в Сирии, источники которых уже не раз попадались на лжи», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что выступление представителя Соединенных Штатов вызвало «крайнее разочарование». Ожидалось, что США, как инициаторы заседания, «предоставят информацию по ситуации на де-факто оккупированной ими территории Сирии».

«К сожалению, разъяснений на данный счет мы сегодня не получили», — констатировал дипломат.

В среду на заседании СБ ООН обсуждалась тема сирийских беженцев и военнопленных. При этом представители США и Великобритании выдвинули обвинения в адрес сирийских властей в жестоком обращении с задержанными лицами.

Представитель миссии Сирии при ООН Лоай Фаллух в ответ обратил внимание на то, что США «сами убили тысячи сирийцев и уничтожили их собственность».

Напомним, США возглавляют международную коалицию, официально созданную для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Однако Штаты никогда не скрывали, что целью своего присутствия в САР видят свержение сирийских властей. Добавим, что коалиция действует на территории страны фактически незаконно.

В среду сообщалось, что в Пентагоне признали, что в Сирии на территории лагеря «Эль-Холь» находятся многочисленные сторонники ИГ1. Лагерь беженцев расположен на территории, которая контролируется союзными Соединенным Штатам отрядами курдов.

В Пентагоне и ранее не скрывали, что оказывают поддержку боевикам в Сирии. Так, в Вашингтоне подтвердили, что занимаются подготовкой боевиков группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа. Боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований.

Более того боевики «Магавир Ат-Тауры» терроризируют беженцев в лагере «Эр-Рукбан», где содержатся тысячи сирийцев. За выход из лагеря боевики требуют баснословные суммы, которые не по карману попавшим в лагерь гражданам Сирии. В самом же «Эр-Рукбане» процветает коррупция, насилие, рабство, а люди гибнут из-за антисанитарии и болезней.

1 Организация запрещена на территории РФ.