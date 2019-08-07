В посольстве РФ рассказали о манипуляциях властей Британии по делу Скрипалей

Лондон, 7 августа. Власти Великобритании прибегают к манипуляции общественным мнением на международном уровне, используя вбросы и дезинформацию в СМИ. С таким заявлением выступило российское посольство в Лондоне, комментируя недавний материал газеты The Guardian.

Ранее британское издание сообщило, что Скотленд-Ярд ведет расследование по так называемому делу Скрипалей, пытаясь доказать «причастность России» к якобы имевшему место отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В опубликованном материале приводится комментарий представителя Скотланд-Ярда, который говорит, что существует множество спекуляций о том, кто именно мог бы стоять за инцидентом со Скрипалями. В то же время, полиция не располагает достаточными доказательствами в пользу какой-либо версии.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что вся «доказательная база» о якобы причастности России, о которой так много говорила бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, провалилась.

«К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов», — считают в посольстве.

Российские дипломаты напомнили, что власти Великобритании активно используют инструментарий СМИ для распространения дезинформации и фейковых новостей. Более того, даже спустя полтора года после инцидента в Солсбери, власти Великобритании до сих пор не предоставили никакой информации о ходе расследования.

Напомним, СМИ Британии в прошлом году сообщали, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон тут же обнаружил в случившемся «российский след» и обвинил в отравлении двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба в тот день были в Солсбери. Британские власти заявили, что Петров и Боширов якобы являются сотрудниками спецслужб РФ.

Российская сторона обвинения Лондона отвергает. В МИД РФ неоднократно указывали на то, что британские коллеги не отвечают на многочисленные запросы по делу об отравлении Скрипалей, отказываются от совместного расследования и не предоставляют доступа к Скрипалям, хотя они являются гражданами РФ, напоминает«Газета.ру».