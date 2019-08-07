В «Конкорде» напомнили, как Навальный и Соболь вымогали у бизнесмена Пригожина 300 млн рублей

Санкт-Петербург, 7 августа. В компании «Комбинат питания «Конкорд» подтвердили факт встречи бизнесмена Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального, на которой работники так называемого ФБК вымогали у предпринимателя 300 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба компании, юрист и правая рука Навального Любовь Соболь может быть причастна к диверсии, повлекшей детские заболевания в Москве.

Ранее ресурс «Центр Досье», принадлежащий олигарху Михаилу Ходорковскому, опубликовал материал, в котором попытался опровергнуть информацию о встрече Пригожина и Навального, которая состоялась в Петербурге зимой 2019 года.

Издание «Страна советов on-line» отправило запрос в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой подтвердить или опровергнуть данные заявления. В пресс-службе сообщили, что встреча действительно имела место быть.

Как уточнили в компании, во время беседы Навальный и Соболь выдвинули бизнесмену условие «об отсутствии противодействия на муниципальных выборах в Петербурге», а также потребовали 300 миллионов рублей в обмен на прекращение информационной травли по делу об отравившихся в Москве школьниках.

Пригожин отказался платить деньги, поскольку уже тогда было ясно, что вины компании «Конкорд» в инциденте с отравлениями нет.

В пресс-службе также уточнили, что компания провела внутреннее расследование.

«Мы хорошо продвинулись в этом расследовании и не исключаем вариант, что отравление было результатом совершенно бесцеремонной диверсии, на что указывает множество фактов», — приводит пресс-служба ответ Пригожина.

Согласно выявленным фактам, Соболь могла намеренно организовать диверсию и спровоцировать детские заболевания в преддверии борьбы за депутатское кресло в Мосгордуме. Данную информацию подтверждают свидетели. Не исключено, что заказчиками преступления были именно Навальный и Соболь.

В марте против «Конкорда» не без участия Соболь был подан иск от родителей детей, якобы пострадавших от дизентерии в детсадах и школах Москвы. Однако авторы иска вскоре отказались от своих требований к компании, осознав, что ФБК воспользовался ими для своих личных счетов с Пригожиным.

Как рассказала бывшая сторонница Соболь Екатерина Ковалева, родительница одного из заболевших детей, Соболь угрожала родителям, которые собрались отозвать иск к компании «Конкорд».

После этого нападки на бизнесмена со стороны ФБК не прекратились. В Сети было опубликовано так называемое «расследование» о деятельности предприятия «Московский школьник». Соболь не только обвинила компанию в якобы отравлении детей, но и почему-то связала это дело с фирмой «Конкорд».

Однако «квалификация» Соболь как юриста оказалась столь низкой, что иск развалился: ни Пригожин, ни «Конкорд» никакого отношения к «Московскому школьнику» не имеют.

Напомним, в Сети было опубликовано «расследование» о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник». Авторы ролика из ФБК в качестве своего источника представили бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову. Именно она и раскрыла обман Навального и Соболь.

Женщина призналась, что за участие в ролике ей пообещали деньги: она должна была читать на камеру написанный блогером текст. Она подтвердила, что все «доказательства», представленные на видео, являются фейком. Например, фотография «умываза» — гибрида умывальника и унитаза — не имеет никакого отношения к предприятию, а является «гуляющим» не один год по Сети мемом.

Стоить также напомнить, что Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы из за большого количества брака в подписных листах в ее поддержку. По данным Мосгоризбиркома, в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. В подписных листах правой руки Навального также были обнаружены «мертвые души» и автографы несуществующих жителей Москвы.

29 июня московские полицейские обнаружили подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку как Соболь, так и других так называемых «независимых кандидатов» из команды Навального.