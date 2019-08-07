Названо место похорон Вилли Токарева

Москва, 7 августа. Певца Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа в возрасте 84 лет, похоронят на Калитниковском кладбище Москвы. Об этом сообщает народный артист России Николай Тамразов, близкий к семье покойного.

По его словам, похороны состоятся 9 августа.

«Отпевание пройдет с 09:00 до 12:00 по московскому времени в храме Святителя Николая в Котельниках. А потом процессия направится на Калитниковское кладбище», — сказал он.

Тамразов затруднился ответить, будет ли проведена гражданская панихида.

Напомним, Токарев скончался 4 августа. Исполнитель ушел из жизни в возрасте 84 лет. Последние недели шансонье провел в онкологическом отделении одной из столичных больниц. Токарев известен как автор многих популярных песен, также он активно снимался в отечественных фильмах.

Вилли Токарев (настоящее имя Вилен Токарев) родился на Северном Кавказе, сотрудничал с Александром Броневицким и Эдитой Пьехой. После эмиграции в США он записал более 20 альбомов, был популярен в русскоязычной части Нью-Йорка.

В 90-е годы выступал в Москве, а затем окончательно вернулся в Россию.