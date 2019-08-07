Москва, 7 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь может быть причастна к инциденту с отравлением детей в дошкольных учреждениях Москвы, который произошел в декабре 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты собственного расследования компании «Конкорд».

Ранее интернет-ресурс «Досье», который принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, сообщил, что состоявшаяся в феврале 2019 года встреча петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и одиозного блогера Алексея Навального якобы была «выдумана средствами массовой информации». Интернет-издание «Страна Советов» обратилась к главе компании «Конкорд» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать данную информацию.

Пригожин подтвердил, что действительно встречался с Навальным и юристом «ФБК» Любовью Соболь. Он также добавил, что Навальный и Соболь вымогали 300 миллионов рублей, обещая не раздувать скандал, связанный с пострадавшими детьми в Москве.

«Поскольку на тот момент было понятно, что вины компании «Конкорд» в этом нет, я посчитал, что платить вымогателям нет необходимости», — отметил бизнесмен.

Он также добавил, что компания «Конкорд» проводит собственное расследование данного инцидента. При этом к настоящему моменту удалось выяснить, что отравление детей могло быть результатом диверсии, к организации которой причастна Любовь Соболь. Мотивом для этого преступления могли послужить политический амбиции юриста «ФБК».

«Как вы знаете, Соболь – человек, готовый на любые преступления ради того, чтобы стать политиком. Поэтому факты, полученные нами в рамках нашего расследования говорят о том, что отравление было спланировано и не случайно произошло перед выборами в Мосгордуму», — подчеркнул Пригожин.

Бизнесмен отметил, что у компании «Конкорд» есть свидетели, которые могут подтвердить причастность Соболь к заболеванию детей причастна в том числе Соболь. При этом Пригожин не исключил, что Соболь и Навальный являются заказчиками и организаторами этого преступления.

Напомним, в феврале 2019 года так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» выпустил видео, в котором рассказывалось о нарушениях, которые якобы имеют место на предприятии «Московский школьник». Данное предприятие занимается поставками питания в детские учреждения Москвы. «Расследование» было основано на показаниях некой Натальи Шиловой, которая в ролике была представлена бывшей сотрудницей предприятия. Однако позднее выяснилось, что Шилова соврала не менее 30 раз.

Позднее Шилова призналась, что за лжесвидетельства Соболь обещала ей крупное денежное вознаграждение, однако обещанных денег она так и не увидела. В конечном итоге выяснилось, что «Московский школьник» не имеет ни фактического, ни юридического отношения к компании «Конкорд», а действия «Фонда борьбы с коррупцией» и Любови Соболь являлись атакой на компанию бизнесмена Евгения Пригожина с целью вымогательства.

Стоит отметить, что Мосизбирком отказал Любовь Соболь и другим «независимым кандидатам» из команды одиозного блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа послужило большое количество брака в подписных листах в поддержку так называемых «оппозиционеров». По данным Мосизбиркома, в подписных листах Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Кроме того, в подписных листах Соболь были обнаружены «мертвые души», а также автографы несуществующих жителей Москвы.