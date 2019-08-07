Ситуация в районе сирийского Идлиба резко обострилась

Дамаск, 7 августа. Ситуация в Идлибской зоне деэскалации резко обострилась, незаконные вооруженные формирования отказались от прекращения огня, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). По данным ЦПВС, за последние сутки было зафиксировано 42 обстрела.

Специалисты ЦПВС за последние сутки провели гуманитарную акцию в районе Шейх-Хадер города Алеппо. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом в 2,4 тонны. Кроме того, благотворительный фонд имени А. Кадырова раздал одну тонну свежего хлеба.

Всего с начала процесса урегулирования российские специалисты провели 2175 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3514,071 тонны.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.