Зеленский надеется достичь с Турцией компромисса по созданию зоны свободной торговли

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина и Турция как можно скорее достигнут компромисса по вопросу зоны свободной торговли.

В ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский сообщил, что надеется, что Киев и Анкара «как можно скорее достигнут компромисса в этом вопросе» и подготовят все необходимые документы.

Украина и Турция договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако из-за несогласия по тарифным вопросам сроки постоянно переносились. Киев не видел смысла в соглашении с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию. В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что соглашение должно быть подписано в 2019 году.

Как напоминает RT, активное сближение Киева и Анкары началось на фоне кризиса в российско-турецких отношениях 2015—2016 годов. Речь шла не только об экономическом, но и военно-стратегическом сотрудничестве. В мае 2016 года страны подписали план военного сотрудничества до 2020 года.

Наибольший интерес для Анкары представляет украинская оборонная промышленность. По мнению экспертов агентства, турецкие власти рассчитывают получить доступ к технической базе, наработанной в советский и постсоветский период украинской оборонной промышленностью.