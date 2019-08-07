Эрдоган высказался о включении Крыма в состав России

Киев, 7 августа. Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума крымчан в 2014 году, о чем заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар», — отметил он.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее окончание гражданской войны на Украине. По его словам, Анкара поддерживает минский процесс, который предусматривает мирное урегулирование вооруженного конфликта.

Напомним, что сами крымские татары, в защиту которых выступил президент Турции, ранее просили его с уважением отнестись к их выбору и признать Крым российским регионом. Это бы, в частности, поспособствовало укреплению безопасности в Черноморском регионе.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.