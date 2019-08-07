Группе Secret Service запретили давать концерты в Крыму, заявил лидер «Ночных волков»

Симферополь, 7 августа. Шведской группе Secret Service запретили выступать в Крыму, заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). По его словам, в случае выступления в Крыму, под угрозой может оказаться вся концертная деятельность группы в Европе.

Ранее сообщалось, что на горе Гасфорта под Севастополем 10 августа состоится международное шоу байкеров, главным событием которого станет представление «Тень Вавилона». Предполагалось, что на протяжении двух дней на сцене будут выступать известные российские и зарубежные исполнители, в том числе и Secret Service.

«К нам на байк-шоу не пустили Secret Service, в прямом смысле этого слова. Шведы очень расстроены. Прислали видеообращение, извиняются, говорят, что им в прямом смысле из правительства позвонили и сказали, что если они посмеют выступать на байк-шоу в Севастополе, то после у них не будет никаких концертов в Европе», ― заявил Залдастанов.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России. Российский лидер неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.