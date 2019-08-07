Корчевников с друзьями попал в ДТП по дороге из храма

Москва, 7 августа. Телеведущий Борис Корчевников на именины попал в аварию вместе со своими друзьями.

Как сообщает KP.RU, Корчевников отметил именины в Борисо-Глебском храме и отправился вместе с друзьями отмечать День святого Бориса в Старицу. По дороге под колеса автомобиля попала косуля.

«Отмечаем именины Бориса Вячеславовича: причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт — мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — написал на своей странице в Instagram журналист Роман Голованов, также находившийся в автомобиле.

Он уточнил, что причиной ДТП стала выбежавшая на дорогу косуля. Еще один участник ДТП, священник Павел Островский отметил, что воспринимает инцидент не знаком Божьим, а внутренней встряской, которая необходима тем, кто погрязает в суете.

Ранее, как передавала «Газета.ру», Корчевников признался, что перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

В середине июля сообщалось, что популярная британская блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, попав в страшное дорожно-транспортное происшествие. Хартридж на электроскутере столкнулась с большегрузом возле своего дома на юге британской столицы. Девушка погибла на месте аварии.