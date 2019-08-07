Число пострадавших при штурме дома Атамбаева выросло до 15 человек

Бишкек, 7 августа. Не менее 15 человек получили травмы во время штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таше (Чуйская область). Такие данные в среду предоставило министерство здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие были госпитализированы, однако не уточнили, в каком они состоянии и какого рода получили травмы.

«Всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами», — рассказали агентству РИА Новости в киргизском Минздраве.

В среду спецназ Киргизии провел операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в ходе которой была предпринята попытка штурма его дома. Сторонники политика попробовали помешать милиции и начали забрасывать сотрудников спецподразделения камнями. Те в ответ применили резиновые пули и шумовые гранаты.

При этом ранее сообщалось только о 10 пострадавших, среди которых оказалась местная журналистка. Также поступали сообщения о том, что спецназовцы задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении, однако позже эти сведения опровергла депутат киргизского парламента Ирина Карамушкина.

Напомним, что экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.