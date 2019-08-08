Сирия, 8 августа. В Хаме САА ломает линии обороны радикалов. Бои турок с SDF на севере Алеппо. Вербовка в «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков в ходе боевых вылетов на юге Идлиба, Хаме и в Латакии на склонах Курдских гор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Хаме и ликвидировали 5 боевиков «Фронта национального освобождения», в Латакии готовятся к штурму города Кабана.

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта в Хасаке и в покушении на главу совета SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбита из поселка Закят в Хаме и обменивается с САА ударами, в Идлибе начала вербовать женщин в отдельные отряды, а также насильно вербует гражданское население для ремонта и строительства своих укреплений.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): столкнулся с сирийской армией на севере Хамы и потерял пять боевиков.

Курды: в Дейр-эз-Зоре потеряли двух бойцов при нападении неизвестных на конвой.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в Алеппо обезвредила бомбу, прикрепленную к мотоциклу, предотвратив взрыв, потеряла семь боевиков в столкновениях с «Освободительными силами Африна».

Провинция Алеппо

Член группировки «Джейш аль-Ахфад», союзной альянсу «Свободная сирийская армия» (ССА), был застрелен неизвестными в городе Аль-Баб, как сообщает новостной канал Rojava Network. «Военная полиция» ССА подозревает в покушении курдских радикалов из состава «Освободительных сил Африна». Источник также сообщил, что курды захватили часть дороги, которая соединяет города Азаз и Африн. Протурецкие ресурсы распространяют предупреждения для гражданских лиц и лояльных группировок, что нужно соблюдать особую осторожность на этой трассе. Вечером бойцы ССА обезвредили бомбу в городе Азаз, которая была установлена на мотоцикл, как сообщает новостной портал Al Furat Agency.

Как передало агентство ANHA, «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за вчерашние нападения на протурецких боевиков в районе города Шара, где были убиты в ходе столкновений семь боевиков.

Вечером портал Rojava Network передал, что три боевика ССА бесследно пропали в районе деревни Туранда. Командование ССА подозревает, что их патруль столкнулся с отрядом курдских радикалов «Сил освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции двое молодых людей были застрелены в городе Суидан-Джазира неизвестными вооруженными лицами, которые ехали на мотоцикле, передало агентство Euphrates Post. Источник также сообщил, что конвой «Демократических сил Сирии» (SDF) был атакован бандой неизвестных боевиков, которые, вероятно, принадлежат к «Исламскому государству», в районе поселка Музила. Два бойца пострадали.

В городе Шхиль было подорвано самодельное взрывное устройство рядом с прачечной. По данным Twitter-канала Deir Ezzor 24, взрыв был устроен с целью покушения на члена местного совета SDF. При этом ранее курды заявляли, что их так называемые силы безопасности «Асайиш» арестовали «спящую ячейку» ИГ1, которая несет ответственность за нападения на высокопоставленных членов «Демократических сил».

В поселке Аль-Мурашида на противопехотной мине, оставленной боевиками ИГИЛ1, подорвался ребенок, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Внутренние «силы безопасности» «Асайиш» оцепили место взрыва.

Позднее отряд «Демократических силы Сирии» (SDF) арестовал одного боевика «Исламского государства» на въезде в город Аль-Хасан. Террорист был схвачен, когда пытался установить самодельное взрывное устройство на контрольно-пропускном пункте, о чем также сообщает источник.

После серии нападений на конвои САА в западной части Дейр-эз-Зора подразделения САА провели спецоперацию в поселках. По данным новостного канала Deir Ezzor 24, сирийские военнослужащие тщательно исследовали поселок Хатла.

Провинция Идлиб

Военные вертолеты ВВС Сирии утром сбросили бомбы на опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» на подступах к городам Кафр-Саджна и Хан-Шейхун, как передало агентство Masar Press Net. Для строительства новых укреплений радикалы альянса собирают на юге провинции гражданское население, насильно вербуя жителей в отряды, как сообщает источник в сети Twitter (@SophiaHammer3).

Пять боевиков «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») были убиты в ходе столкновения с подразделением САА у деревни Раша в районе горных склонов Джебаль Шахшабу, как передал тот же источник.

Противостояние между двумя радикальными группировками «Исламское государство» и «Хайят Тахрир аш-Шам» набирает новый виток. По неподтвержденным данным Центра мониторинга терроризма (@memrijttm), боевики «Тахрир аш-Шам» начали вербовать в свои ряды женщин для преследования членов подпольных ячеек ИГИЛ. По информации источника, было завербовано восемь женщин, которые будут работать в штабе «центральной безопасности» в городе Идлиб после прохождения учебного курса, в который включены «уроки» по технике допроса. В дальнейшем новобранцы должны будут искать и преследовать преимущественно женщин, которые содействуют радикалам ИГИЛ.

Провинция Хама

Утром военные Сирийской арабской армии (САА) взяли под контроль поселение Закят, как передают военные источники новостного агентства SANA. Войска САР провели контрнаступление и полностью зачистили населенный пункт от джихадистов.

Оппозиционные источники сообщали, что боевики «Тахрир аш-Шам» разворачивают широкомасштабное контрнаступление у поселка Закят. В подтверждении того, что он все еще находится под контролем правительственных сил, военнослужащие САА опубликовали фотографии, где видно расположение подразделений САР в городе. Три террориста-смертника попытались прорвать линию обороны САА, но после часовой перестрелки наступление провалилось.

Как передал новостной портал Baladi News, ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрытиям радикалов в предместьях городов Кафр-Зета, Аль-Латамина и у поселка Мурек. ВВС Сирии также сбросили бомбы на укрепления радикалов в районе поселка Тель-Фас, который расположен к югу от Кафр-Зеты, о чем сообщил новостной Twitter-канал Masar Press Net. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» заявили, что ракетным залпом уничтожили военную машину САА, а также пулеметную установку, как передает Step News Agency. Подтверждений об этих потерях не поступало.

«Тахрир аш-Шам» нанесла ракетные удары по укрытиям сирийской армии со стороны города Аль-Латамина в направлении поселка Закят, как сообщил новостной портал Step News Agency. Правительственные силы открыли ответный огонь по укрепленным точкам радикалов.

Провинция Хасака

По меньшей мере пять человек, включая детей, были убиты в результате взрыва автомобильной бомбы в городе Кахтания в северной части провинции Хасака. Местные источники сообщили, что взрыв произошел этим утром на главной дороге, как передает новостной портал RT Arabic. На месте взрыва начался пожар, когда огонь перекинулся с дороги на дом поблизости. Атака была проведена при помощи заминированного автомобиля, которым управлял смертник. Террорист привел взрывное устройство в действие, когда рядом проезжала автомашина SDF. Личность боевика пока не установлена, как и его принадлежность к той или иной группировке, как уточняет портал Anna News.

Новостное агентство Rojava Network передает, что международная коалиция во главе с США намерена увеличить численность «сил партнеров» в Сирии, в состав которых входят преимущественно «Демократические силы Сирии», со 100 до 110 тысяч.

Через свою официальную страницу в сети Facebook Объединенная оперативная группа специальных операций международной коалиции сделала заявление, что всего SDF в ходе последних рейдов в Хасаке сумели задержать 138 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.