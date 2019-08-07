Тарантино признался в любви к русскому фильму

Визит Квентина Тарантино в Москву на премьеру его девятого фильма стал сенсацией. Великий режиссер, находящийся в России второй раз за 15 лет, признался в любви к русскому фильму и рассказал, как сделал из Брэда Питта дублера Ди Каприо.

«Однажды в Голливуде» — один из самых загадочных фильмов последних лет. В Каннах издевательски наградили только собаку, снявшуюся в ленте. Одновременно картина имела лучшую прессу в Европе за последние 20 лет. В некоммерческом проекте Тарантино впервые в истории соединил в дуэте самых талантливых и дорогих актеров современного Голливуда — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Один играет актера, выходящего в тираж, а другой — его дублера. По словам Тарантино, оба живо откликнулись на предложение о съемках.

«Они должны быть похожи друг на друга: по лицу, по языку тела, по телосложению… Нам нужны были такие похожие люди, — сказал он журналистам в Москве. — Им очень нравился сценарий, они захотели его прочитать и ответили, что хотят работать с этими ролями, стать этими персонажами».

У героев именитых актеров есть реальные прототипы, а у истории — историческая подоплека, которая тщательно скрывается создателями фильма — очень уж он неполиткорректен для современной Америки.

Как рассказал Тарантино, в детстве он был увлечен детищем «Ленфильма» «Человек-амфибия», но не знал, что это «русский фильм».

«Если бы я делал фильм о Квентине Тарантино, там был бы один русский фильм, о котором бы маленький Квентин слышал. Но Квентин не знал, что это русский фильм. Ему нравился один фильм, и это «Человек-амфибия». Я даже не знал, что он русский, я его смотрел по телевизору, он мне очень нравился», — признался режиссер.

Ранее Тарантино заявлял, что «Однажды в Голливуде» может стать его последним фильмом, предназначенным для широкого проката. Как сообщил режиссер, его планы изменились.

«Я хочу сделать десять фильмов. Я хочу, чтобы появился еще один фильм. У меня есть еще одна идея, поэтому то, что вы видите сейчас — это предпоследний фильм», — заявил он.

Лента «Однажды в Голливуде» выходит в российский прокат 8 августа. Мировая премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале.