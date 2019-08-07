Дело о махинациях Навального и Волкова будет расследовать Центральный аппарат СК РФ

Москва, 7 августа. Уголовные дела о массовых беспорядках в Москве, а также об отмывании денежных средств через так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать для расследования в центральный аппарат СК уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля, а также дело о легализации денежных средств через «Фонд борьбы с коррупцией», который был основан блогером Алексеем Навальным.

27 июля в Москве состоялся незаконный митинг, организованный «независимыми кандидатами» из команды одиозного блогера Алексея Навального. Основными организаторами митинга выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь и другие сторонники Навального.

30 июля Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Кроме того, после несанкционированного митинга в центре столицы 27 июля были заведены три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти.

30 августа СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального. По данным ведомства, с 2016 по 2018 год сотрудники «ФБК» и сторонники Навального легализовали крупную денежную сумму, которая была получена преступным путем. При этом данный факт был известен в сотрудникам ФБК и сторонниками Навального.

Отмывание денежных средств осуществлялось через региональные штабы Навального под руководством Леонида Волкова, а также через фонд «Пятое время года».

Напомним, Московская городская избирательная комиссия отказала сторонникам Навального в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за многочисленных фальсификаций и подделки избирательных документов. По данным Мосизбиркома, в подписных листах сторонников Навального были обнаружены «мертвые души», а также автографы несуществующих жителей Москвы.

Кроме того, в конце июня сотрудники полиции обнаружили в Москве подпольную «фабрику» по рисовке подписей, на которой осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других так называемых «независимых кандидатов».