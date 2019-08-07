Подруга Фриске рассказала, как Вербер пыталась спасти певицу

Москва, 7 августа. Подруга известной российской певицы Жанны Фриске женский тренер Катя Цветова раскрыла неожиданные подробности смерти артистки. По ее словам, больная раком Фриске могла бы прожить дольше, если бы вняла совету фешен-директора Аллы Вербер.

Цветова вспоминает, что обратилась за помощью к Вербер через две недели после того, как Фриске поставили страшный диагноз. Она спросила, где ее подруге стоит проходить лечение, на что получила ответ: «Только Нью-Йорк. Sloan Memorial. Только там».

«Я с надеждой и радостью побежала к мужчине моей подруги с такой важной и обнадеживающей информацией. Ведь есть надежда, что мы ее спасем! «Катя, мне далеко будет летать к сыну!», — вот был ответ», — пишет Цветова в Instagram.

Через некоторое время она вновь пересеклась с Вербер на одной из вечеринок в Юрмале. Фешен-директор ЦУМа спросила ее, что в итоге Фриске решила на счет Нью-Йорка. Тренеру пришлось признаться, что певица отказалась от поездки в США.

Напомним, что в 2015 году Жанна Фриске умерла от рака в возрасте 40 лет. Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Примечательно, что около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина объявила о победе над онкологическим заболеванием.

Что стало причиной смерти Вербер — пока неизвестно. Окончательно ситуацию должно прояснить вскрытие. На данный момент есть множество различных версий — от проблемной акклиматизации, до отравления.