Пиарщица Началовой заявила, что знает причину слепоты Гурцкой

Москва, 7 августа. Бывший пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева, сделала неожиданное заявление, признавшись, что ей известна истинная причина потери зрения Дианы Гурцкой, с которой она тоже некогда работала.

По словам женщины, она познакомилась с Гурцкой на съемках телешоу, куда артистка приехала вместе со своим братом Робертом.

«Мы с ним разговорились, зацепились языком и с тех пор никак не расцепимся. Услышав от него историю этой семьи и самой Дианы, ее детства, потери зрения, я решила, и сказала это вслух: «Я буду помогать вам всегда и во всем, чем смогу», — пишет Исаева в Instagram.

Впоследствии один из подписчиков спросил ее, как именно Гурцкая стала незрячей, на что пиар-менеджер ответила: «Была там одна история... Но это не мои тайны».

Напомним, что Диана Гурцкая является известной певицей, выступающей в жанре поп-музыки. Она также является членом Общественной палаты РФ и председателем комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.