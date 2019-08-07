Росгвардейцы спасли москвичку, попавшую в жуткое ДТП

Москва, 7 августа. Военнослужащие Росгвардии, ставшие случайными свидетелями серьезного ДТП в Москве, помогли жительнице столицы выбраться из искореженного автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, двое военнослужащих воинской части московского соединения по охране общественного порядка подполковник Андрей Клюкин и прапорщик Бекев Байраев следовали в составе военной колонны. Они стали случайными свидетелями страшного ДТП: автоледи, не справившись с управлением, столкнулась на встречке с грузовиком.

Росгвардейцы вызвали скорую и сообщили об аварии в полицию. До приезда врачей они помогли москвичке выбраться из искореженной машины и оказали ей первую помощь. Они также позаботились о том, чтобы не допустить возгорания: извлекли из автомашины аккумуляторную батарею.

Когда к месту происшествия приехала скорая, росгвардейцы передали пострадавшую медикам.

Ранее на востоке Москвы столкнулись грузовик с легковым авто. Как сообщала «Газета.ру», три человека пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.