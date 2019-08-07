Названы возможные кандидаты на пост посла США в РФ

Вашингтон, 7 августа. Глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял решение о кандидатуре на пост руководителя дипломатического представительства США в России. По данным газеты The Wall Street Journal, среди возможных кандидатов числятся спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Источники издания сообщают, что Трамп «пока не принял решение относительно преемника» после отставки посла США в РФ Джона Хантсмана, который, как ожидается, покинет свой пост 3 октября.

По данным издания, в число кандидатов входит спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, поскольку «у него есть опыт ведения дел с Россией»: ранее он занимал пост вице-президента компании Ford Motor, которая работала в РФ.

Представлять интересы США может также действующий посол в Германии Ричард Гренелл. Однако его знакомые сообщают, что тот «не заинтересован в этой должности».

Ранее в посольстве США в Москве подтвердили, что Хантсман уходит в отставку, передавал RT.

Дипломат был назначен послом США в 2017 году. Тогда Хантсман заявил, что он планирует работать в должности посла до 2020 года, после чего намерен вернуться в США. Предполагается, что после отставки Хантсман будет баллотироваться на должность губернатора штата Юта. Он уже занимал эту должность с 2004 по 2009 год.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее выразил мнение, что отставка дипломата связана с тем, что Хантсман на своем посту лишь усугубил отношения между двумя государствами.

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей раскритиковал работу Хантсмана на его посту. Парламентарий подчеркнул, что дипломат мог поспособствовать налаживанию отношений между двумя великими державами, но не сделал этого, поскольку руководствовался политической конъюнктурой и старался угодить американским элитам.

Напомним, за время своей работы дипломатом Хантсман не раз позволял себе антироссийские и русофобские высказывания, например, о принадлежности Крыма, ситуации на Украине и санкциях против Российской Федерации.