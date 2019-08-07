Суд США рассекретил документы фейкового дела о «вмешательстве России» в выборы США

Вашингтон, 7 августа. Американский суд сенсационно согласился с требованием российской компании Concord Management and Consulting LLC, обвиняемой в сговоре против США, о рассекречивании ходатайств прокуратуры по данному делу.

В распоряжении, подписанном судьей Дабни Фридрих, говорится, что обвинение должно обнародовать ходатайства, которые ранее скрывались прокурорами под предлогом секретности. Наблюдатели отмечают, что секретные ходатайства офиса бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, скорее всего, были направлены на сокрытие того факта, что в деле нет никаких доказательств, а также имели целью оказать давление на судью.

Заметим, сторона обвинения неоднократно подавала в адрес судьи множество документов, содержание и даже количество которых оставалось неизвестным стороне защиты. Наблюдатели рассматривали подобные действия как форму давления на судопроизводство, а также как возможные признаки фальсификации дела. В итоге судья Дабни Фридрих постановила рассекретить все эти документы, несмотря на заявления прокуратуры по поводу их якобы секретности.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее адвокаты Concord Management подали в суд повторное ходатайство с требованием к Минюсту США обосновать претензии к компании. Защита также потребовала ознакомить ответчиков с всеми материалами дела, чтобы они могли подготовиться к процессу, однако суд отказывал в этом требовании.

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за два года расследования так называемого «российского вмешательства» так и не предоставил каких-либо убедительных обвинений по делу Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом бывший спецпрокурор неоднократно заявлял, что скоро предъявит некие сенсационные материалы, однако никаких доказательств якобы вмешательства со стороны России в выборный процесс США так и не было представлено.

Мюллер также отказывался раскрывать какую-либо информацию по данному делу, объясняя это вопросами нацбезопасности.

В итоге чиновник оставил свой пост и ушел из министерства юстиции вскоре после того, как российская компания Concord Management направила иск с требованием привлечь его к ответственности за нарушения закона.