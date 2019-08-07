СК объединил дела о беспорядках и насилии в отношении полицейских на митингах «оппозиции»

Москва, 7 августа. Дела о массовых беспорядках на незаконной акции в Москве и применении насилия в отношении правоохранителей объединены в одно и переданы для расследования в Главное следственное управление СК России. Распоряжение об этом отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В пресс-службе СК уточнили, что сегодня в комитете прошло оперативное совещение, в рамках которого Бастрыкину представили доклады о расследовании данных уголовных дел. Согласно преставленным данным, фигурантами являются девять человек. Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

«Два человека, участвовавших в июльских беспорядках, находятся в розыске, среди них Сергей Фомин», — подчеркнули в СК.

В зависимости от роли каждого им предъявлено официальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных212 и 318 статьями УК РФ.

В настоящее время следователи продолжают изучать видеозаписи с мест массовых беспорядков 27 июля. Кроме того, они проанализируют кадры с запрещенного митинга 3 августа. В ведомстве отметили, что сотрудники СК уже допросили в качестве свидетелей более 800 человек, задержанных в административном порядке во время акции в первую субботу августа.

«Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, следователям сейчас достоверно известно, что на незаконной «сходке» «присутствовали несовершеннолетние. В связи с этим в Следственном комитете посчитали нужным напомнить, что за вовлечение таких лиц в преступную деятельность предусмотрена уголовная ответственность, не говоря уже о том, что это безусловно будет иметь негативные правовые последствия и для самих подростков. Иными словами, те, кто вовлек ребят в это действо, попросту попытался сломать им будущее.

В дальнейшем следователи также установят размер ущерба, который организаторы и участники запрещенных митингов причинили москвичам, организациям и имуществу столицы.

Напомним, незаконные акции были организованы недопущенными к выборам кандидатами в Мосгордуму. Среди них были, в частности, соратница основателя так называемого ФБК Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

Причем отказ Мосгоризбиркома был абсолютно законным. В подписных листах «самовыдвиженцев» было выявлено огромное количество фальсификата. Соболь, в частности, наполняла документы «мертвыми душами» в специальной квартире, где была организовала настоящая подпольная фабрика по подделке подписей.

Несмотря на это все недокандидаты решили давить на избиркомы, устраивать запрещенные сборища, ставя под угрозу жителей Москвы, нанимая провокаторов, готовых кидаться на полицейских. Причем прокуратура столицы каждый раз предупреждала «политиков» о недопустимости призывов к массовым беспорядкам, но все уведомления надзорного ведомства были проигнорированы. Сегодня стало известно, что Соболь в третий раз оштрафовали за организацию незаконных митингов.