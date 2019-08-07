Сирия, 7 августа. В провинции Дейр-эз-Зор за Евфратом погиб ребенок, подорвавшись на мине, оставленной ИГИЛ1*. Атака террористов-смертников на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по укрытиям боевиков на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Хаме и удерживают за собой освобожденные поселки.

«Исламское государство1»: потеряло одного боевика в Дейр-эз-Зоре при рейде курдских отрядов SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: попыталась отбить у САА поселок на севере Хамы с помощью террористов-смертников, но потерпела неудачу.

Курды: подозреваются в похищении троих боевиков ССА, в Дейр-эз-Зор задержали боевика ИГИЛ.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в Алеппо обезвредила бомбу, прикрепленную к мотоциклу, предотвратив взрыв, потеряла троих боевиков.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) обезвредили бомбу в городе Азаз, которая была установлена на мотоцикл, как сообщает новостной портал Al Furat Agecny.

Как передало агентство ANHA, «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за вчерашние нападения на протурецких боевиков в районе города Шара и его пригородах. Как заявляют курдские радикалы, ими было убиты в ходе столкновений семь боевиков.

По данным новостного агентства Rojava Network, три боевика из числа «Сирийской свободной армии» (ССА), которые ехали в Африн, бесследно пропали в районе деревни Туранда. Командование ССА подозревает, что патруль столкнулся с отрядом курдских «Сил освобождения Африна». Подконтрольные курдским радикалам медиаресурсы пока не выпускали заявлений о ликвидации протурецких боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Аль-Мурашида на противопехотной мине подорвался ребенок, о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Внутренние «силы безопасности» «Асайиш» оцепили место взрыва. Как стало известно от источника, мина была оставлена боевиками ИГИЛ.

Отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовал одного боевика «Исламского государства» на въезде в город Аль-Хасан. Террорист был схвачен, когда пытался установить самодельное взрывное устройство на контрольно-пропускном пункте, о чем также сообщает источник.

Провинция Хама

Оппозиционные источники сообщали, что боевики «Тахрир аш-Шам» разворачивают широкомасштабное контрнаступление в районе поселка Закят, освобожденного Сирийской арабской армией утром. В подтверждении того, что город все еще находится под контролем правительственных сил, военнослужащие САА опубликовали фотографии, где видно присутствие подразделений войск САР в населенном пункте. Отметим, что Закят находился под контролем джихадистов в течение 8 лет.

Три террориста-смертника «Тахрир-аш-Шам» попытались прорвать линию обороны САА у Закята, но после часовой перестрелки наступление провалилось.

Как сообщил новостной портал Baladi News, ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрытиям радикалов в предместьях городов Кафр-Зета, Аль-Латамина и Мурек.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» заявили, что ракетным залпом уничтожили военную машину САА и пулеметную установку на севере Хамы, как передает Step News Agency. Подтверждений о потерях сирийской армии не поступало.

Провинция Хасака

Новостное агентство Rojava Network передает, что международная коалиция во главе с США намерена увеличить численность подконтрольных курдских бойцов в Сирии. В планах США увеличение численности группировок со 100 тысяч до 110 тысяч.

Через свою официальную страницу в сети Facebook Объединенная оперативная группа специальных операций международной коалиции сделала заявление (@SOJTF-OIR), что всего отряды SDF в ходе рейдов сумели задержать 138 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности ИГИЛ. Всего в провинции было задержано 73 человека с начала этой недели.

1 Организация запрещена на территории РФ.