Отец украинского морпеха призвал Зеленского встать на колени

Киев, 7 августа. Отец украинского морпеха Эдуард Литвиненко обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его команду в смерти четырех военнослужащих в Донбассе. По его словам, если бы глава государства принимал реальные шаги по урегулированию конфликта, а не занимался пустыми разговорами, этих смертей можно было избежать.

«А теперь действуй, верховный! Четверо погибших! Враз! Погибших на фоне ваших слов о «прекратить стрелять», «поговорим о русском языке в Донбассе. И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза», — пишет возмущенный мужчина в соцсетях.

Литвиненко также призвал Зеленского и его окружение встать на колени, чтобы просить прощения за гибель молодых ребят.

Днем ранее сообщалось о гибели четырех силовиков ВСУ в Донбассе. В среду Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предложил срочно созвать «нормандскую четверку». Французский лидер поддержал эту инициативу, обещав связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.